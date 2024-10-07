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Заморозки до -4 градусов придут в Башкирию

Заморозки до -4 градусов придут в Башкирию

09:19, 07 окт 2024

Жителей Башкирии предупреждают о существенном изменении погодных условий: на смену комфортной осенней погоде идет волна холода, которая принесет с собой заморозки.

Начало октября порадовало жителей республики почти летним теплом, однако природа готовит серьезные перемены. По данным Гидрометцентра России, критическая точка перехода ожидается 10 октября. Если накануне, 9 октября, температура воздуха еще достигнет комфортных +18°C, то следующий день принесет резкое понижение до +11°C. В ночные часы с 10 на 11 октября термометры покажут отрицательные значения, опустившись до -2°C.

Наиболее суровые погодные условия синоптики прогнозируют на 11 и 12 октября. В эти дни жителям республики придется столкнуться с по-настоящему холодной погодой: дневная температура не поднимется выше +4°C, а ночью может опуститься до -4°C.

Хорошая новость заключается в том, что холодная волна будет кратковременной. С 13 октября метеорологи прогнозируют постепенное повышение температуры. В дневные часы воздух прогреется до +8...+11°C, а ночью температура установится в диапазоне +2...+5°C. К завершению недели, в период с 17 по 21 октября, ожидается стабилизация погодных условий с показателями +7...+8°C днем и +3...+5°C ночью.

Прогнозы Гидрометцентра находят подтверждение у специалистов Гисметео, которые также указывают на 11 и 12 октября как на пиковые дни похолодания. Согласно их расчетам, в эти дни температура будет колебаться около 0°C ночью и не превысит +3...+4°C в дневное время.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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