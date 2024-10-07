Жительница Башкирии с внуком стали участниками «Поля Чудес»

14:41, 07 окт 2024

Героями нового выпуска программы «Поле чудес» стали представители небольшой деревни Новые Ябалаклы Чишминского района Башкортостана — Карима Ахметшина и её внук Ильназ.

Участие семьи в популярном телешоу приобрело особый смысл благодаря памяти об их близком человеке — Данисе Ахметшине, военнослужащем, отдавшем жизнь при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Примечательно, что маленький Ильназ, хотя приходился Данису племянником, всегда считал его старшим братом.

Особенно трогательным моментом программы стало появление мальчика в военной форме. Ведущий программы Леонид Якубович, известный своим чутким отношением к участникам, выразил искренние соболезнования семье и почтил память всех павших защитников Отечества.

Следуя доброй традиции программы, гости из Башкирии привезли в студию национальные угощения, представив кулинарные традиции Чишминского района. Программа, в свою очередь, порадовала юного участника памятным подарком — большим игрушечным автомобилем.

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Автор: Вадим Рудаков

Фото: скриншот видео