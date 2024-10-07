В Башкирии простились с погибшим в зоне СВО Сергеем Павлюкевичем

21:43, 07 окт 2024

Белорецкий район Башкирии понес тяжелую утрату - в ходе специальной военной операции погиб местный житель Сергей Павлюкевич. Церемония прощания с военнослужащим состоялась 7 октября 2024 года в селе Инзер, где он родился и вырос.

39-летний Сергей Павлюкевич принял решение отправиться добровольцем в зону СВО в июле текущего года. Спустя всего два месяца пришло трагическое известие о его гибели при исполнении воинского долга. За проявленные мужество и героизм он посмертно награжден Орденом Мужества.

Жизненный путь Сергея неразрывно связан с родным селом Инзер. После окончания девяти классов местной школы он получил профессию водителя. Отдав долг Родине в мотострелковых войсках Свердловской области, вернулся в родные края. Его трудовая биография началась на железной дороге, а с 2008 года он работал водителем-вахтовиком.

Глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта, сообщивший о случившемся в социальных сетях, особо отметил такие качества погибшего земляка, как активная жизненная позиция, трудолюбие и отзывчивость. Он выразил глубокие соболезнования родным и близким Сергея Павлюкевича.

Автор: Алия Карачурина

Фото: соцсети