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В Уфе запустят социальное такси для людей с ОВЗ

В Уфе запустят социальное такси для людей с ОВЗ

21:50, 07 окт 2024

В столице Башкирии готовится к запуску социальный проект, призванный существенно улучшить качество жизни людей с ограниченными возможностями здоровья. С началом 2025 года в Уфе начнет работу специализированная служба такси, ориентированная на помощь маломобильным гражданам в передвижении по городу.

Инициатива реализуется в рамках программы поддержки людей с ОВЗ и представляет собой комплексное решение транспортного вопроса для тех, кому сложно пользоваться обычным общественным транспортом. По информации и.о. министра семьи, труда и социальной защиты населения Ленары Ивановой, региональные власти выделили значительные средства на реализацию проекта: в 2024 году финансирование составит 20,6 миллионов рублей, большая часть которых (14,7 млн) пойдет на приобретение специально оборудованных автомобилей.

Особенности новой службы

Проект рассчитан на долгосрочную перспективу — республиканский бюджет предусматривает ежегодное финансирование в размере 5,5 миллионов рублей на 2025 и 2026 годы. Ожидается, что услугами социального такси смогут воспользоваться около 5 тысяч человек ежегодно.

Целевой аудиторией службы станут жители Уфы, имеющие инвалидность первой группы, дети с ограниченными возможностями здоровья, а также другие граждане с ОВЗ, испытывающие сложности при использовании общественного транспорта.

Правила пользования и маршруты

Служба разработала четкие правила предоставления услуг. Каждому пользователю доступно до четырех поездок в месяц, при этом длительность одной поездки не может превышать двух часов. Для заказа транспорта организована единая диспетчерская служба, доступная по телефону 8-800-787-77-77.

Маршрутная сеть социального такси охватывает все важные социальные объекты города: медицинские учреждения, административные здания, МФЦ, транспортные узлы (вокзалы и аэропорт), а также различные общественные и юридические организации.

Запуск службы в пилотном режиме намечен на 1 января 2025 года.

Автор: Вадим Рудаков
Фото: администрация главы РБ
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