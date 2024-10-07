Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Башкирию ждет необычно теплый октябрь с минимумом осадков

Башкирию ждет необычно теплый октябрь с минимумом осадков

22:04, 07 окт 2024

Жители Башкирии могут отложить теплые куртки подальше в шкаф — начало октября радует регион непривычно мягкой и комфортной погодой. Метеорологи отмечают, что такая тенденция сохранится дольше обычного.

По данным специалистов, первая декада месяца демонстрирует устойчивое превышение климатической нормы на 2-3 градуса. Это значительное отклонение от традиционных октябрьских показателей создает особый микроклимат в регионе.

Особенно показательным станет 8 октября, когда термометры покажут по-настоящему комфортные значения. Дневная температура достигнет летних отметок в +18...+23 градуса, а ночью воздух останется достаточно теплым — от +5 до +10 градусов. Погода будет преимущественно облачной с периодическими прояснениями. Небольшие дожди возможны ночью, однако день обещает быть сухим. Юго-восточный и южный ветер сохранит умеренную силу.

Автор: Вадим Рудаков
Теги: погода
Читайте также

До +23 градусов: Башкирию ждет краткосрочное потепление
Общество в Башкирии
До +23 градусов: Башкирию ждет краткосрочное потепление
Несмотря на дожди, в Башкирии ожидается теплая погода
Общество в Башкирии
Несмотря на дожди, в Башкирии ожидается теплая погода
В последние дни лета в Башкирии сохранится теплая погода
Общество в Башкирии
В последние дни лета в Башкирии сохранится теплая погода
В Башкирии начало ноября ожидается теплым как в мае
Общество в Башкирии
В Башкирии начало ноября ожидается теплым как в мае


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok