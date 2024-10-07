Башкирию ждет необычно теплый октябрь с минимумом осадков

22:04, 07 окт 2024

Жители Башкирии могут отложить теплые куртки подальше в шкаф — начало октября радует регион непривычно мягкой и комфортной погодой. Метеорологи отмечают, что такая тенденция сохранится дольше обычного.

По данным специалистов, первая декада месяца демонстрирует устойчивое превышение климатической нормы на 2-3 градуса. Это значительное отклонение от традиционных октябрьских показателей создает особый микроклимат в регионе.

Особенно показательным станет 8 октября, когда термометры покажут по-настоящему комфортные значения. Дневная температура достигнет летних отметок в +18...+23 градуса, а ночью воздух останется достаточно теплым — от +5 до +10 градусов. Погода будет преимущественно облачной с периодическими прояснениями. Небольшие дожди возможны ночью, однако день обещает быть сухим. Юго-восточный и южный ветер сохранит умеренную силу.

Автор: Вадим Рудаков