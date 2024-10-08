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В Башкирии ожидается усиление ветра до 15 м/с

В Башкирии ожидается усиление ветра до 15 м/с

19:28, 08 окт 2024

В ближайшие 24 часа погода в Башкирии прогнозируются значительные колебания температур и разнообразные атмосферные явления.

Ночное время принесет с собой сплошную облачность, которая окутает республику плотным покровом. Несмотря на пасмурное небо, метеорологи не ожидают значительных осадков. Температурный режим в темное время суток установится в диапазоне от +5 до +10 градусов Цельсия. Однако в местах, где облачность рассеется, столбик термометра может опуститься до нулевой отметки.

Дневной период ознаменуется более динамичной погодной картиной. На территории республики ожидаются локальные дождевые явления, которые могут сопровождаться грозовой активностью. Юго-восточный ветер со средней скоростью 5-10 метров в секунду местами усилится до 15 метров в секунду.

Дневные температуры от +15 до +20 градусов порадуют весенним теплом. Однако северные районы республики окажутся в зоне более прохладного воздуха, где температура не превысит +10 градусов Цельсия.

Автор: Вадим Рудаков
Теги: погода
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