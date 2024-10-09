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Радик Юльякшин призвал фанатов заботиться о здоровье

Радик Юльякшин призвал фанатов заботиться о здоровье

19:13, 09 окт 2024

Известный исполнитель из Башкирии Элвин Грей, чье настоящее имя Радик Юльякшин, сообщил своим подписчикам в Telegram о текущем пребывании в медицинском учреждении. Артист прошел плановую диспансеризацию в рамках программы заботы о здоровье.

Звезда башкирской эстрады придерживается ответственного подхода к своему здоровью, регулярно проходя комплексное медицинское обследование. По словам певца, такие профилактические меры помогают своевременно выявлять и предупреждать возможные заболевания.

В настоящее время артист борется с сезонной простудой, которая сопровождается тонзиллитом. Несмотря на временное недомогание, Элвин Грей сохраняет оптимистичный настрой и заверяет поклонников в отсутствии поводов для беспокойства.

Музыкант использовал эту ситуацию, чтобы обратиться к своей аудитории с важным посланием. Он напомнил о необходимости уделять особое внимание профилактике заболеваний, особенно в периоды смены сезонов, когда риск простудных заболеваний существенно возрастает из-за нестабильных погодных условий.

Элвин Грей судится за право петь «Туган як»

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Автор: Алия Карачурина
Фото: скриншот видео
Теги: Элвин Грей
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