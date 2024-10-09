В Уфе простились с погибшим в зоне СВО добровольцем Самвелом Енокян

19:19, 09 окт 2024

В Уфе состоялась церемония прощания с военнослужащим Самвелом Симоновичем Енокяном, который погиб при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. Доброволец присоединился к рядам российской армии в 2024 году.

Близкие вспоминают Самвела Симоновича как человека исключительных душевных качеств. В памяти родных и друзей он навсегда останется примером искренней доброты и отзывчивости. Енокян проявил себя не только как верный друг, но и как заботливый отец и преданный сын, всегда готовый прийти на помощь близким.

За проявленные в ходе военной службы героизм и самоотверженность Президент Российской Федерации своим указом наградил рядового Енокяна Орденом Мужества посмертно.

Местные власти в лице администрации Кировского района Уфы выразили глубокие соболезнования родным и близким героя. Память о Самвеле Енокяне и его подвиге навсегда сохранится в сердцах земляков.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: соцсети