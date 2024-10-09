Зима близко: в Башкирии ожидается похолодание и мокрый снег

19:46, 09 окт 2024

Синоптики Башкирии сообщают о кардинальном изменении погодных условий в регионе. Жителям республики следует подготовиться к значительному понижению температуры и первым заморозкам, которые ожидаются уже в ближайшие дни.

По данным специалистов Башгидромета, климатический перелом начнется в четверг, 10 октября. Солнечную погоду сменит плотная облачность, а регион окажется во власти атмосферных осадков. В большинстве районов пройдут дожди, интенсивность которых будет варьироваться. Особое внимание следует обратить жителям северных районов республики — там к вечеру возможно выпадение первого мокрого снега.

Температурный режим также претерпит существенные изменения. Если в центральных и южных районах дневная температура еще будет держаться на отметке от +8 до +13 градусов Цельсия, то северные территории уже ощутят приближение зимы — там воздух прогреется лишь до +3 градусов.

Ситуация усугубится в последующие дни из-за вторжения арктических воздушных масс. К пятнице дневные температуры по всему региону не превысят +5 градусов, а осадки повсеместно перейдут в мокрый снег. Выходные дни принесут еще более суровую погоду: ночью температура опустится до −5 градусов, а дневные показатели едва достигнут +6 градусов.

Такое резкое похолодание является типичным для октября в Башкирии, когда регион начинает испытывать влияние арктических воздушных масс. Метеорологи рекомендуют жителям республики подготовиться к холодам и перейти на более теплый гардероб.

Автор: Вадим Рудаков