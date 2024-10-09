Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Зима близко: в Башкирии ожидается похолодание и мокрый снег

Зима близко: в Башкирии ожидается похолодание и мокрый снег

19:46, 09 окт 2024

Синоптики Башкирии сообщают о кардинальном изменении погодных условий в регионе. Жителям республики следует подготовиться к значительному понижению температуры и первым заморозкам, которые ожидаются уже в ближайшие дни.

По данным специалистов Башгидромета, климатический перелом начнется в четверг, 10 октября. Солнечную погоду сменит плотная облачность, а регион окажется во власти атмосферных осадков. В большинстве районов пройдут дожди, интенсивность которых будет варьироваться. Особое внимание следует обратить жителям северных районов республики — там к вечеру возможно выпадение первого мокрого снега.

Температурный режим также претерпит существенные изменения. Если в центральных и южных районах дневная температура еще будет держаться на отметке от +8 до +13 градусов Цельсия, то северные территории уже ощутят приближение зимы — там воздух прогреется лишь до +3 градусов.

Ситуация усугубится в последующие дни из-за вторжения арктических воздушных масс. К пятнице дневные температуры по всему региону не превысят +5 градусов, а осадки повсеместно перейдут в мокрый снег. Выходные дни принесут еще более суровую погоду: ночью температура опустится до −5 градусов, а дневные показатели едва достигнут +6 градусов.

Такое резкое похолодание является типичным для октября в Башкирии, когда регион начинает испытывать влияние арктических воздушных масс. Метеорологи рекомендуют жителям республики подготовиться к холодам и перейти на более теплый гардероб.

Автор: Вадим Рудаков
Теги: погода
Читайте также

В Башкирии ожидается похолодание и ночные заморозки
Общество в Башкирии
В Башкирии ожидается похолодание и ночные заморозки
В Башкирии ожидается потепление и мокрый снег
Общество в Башкирии
В Башкирии ожидается потепление и мокрый снег
В Башкирии ожидается опасная погода
Общество в Башкирии
В Башкирии ожидается опасная погода
Потепление было недолгим: Башкирию накроют заморозки и снег
Общество в Башкирии
Потепление было недолгим: Башкирию накроют заморозки и снег


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok