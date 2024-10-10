В Башкирии простились с погибшим в зоне СВО Равилем Мухаметшиным

19:07, 10 окт 2024

Белорецкий район Башкирии простился со своим земляком — участником специальной военной операции Равилем Мухаметшиным. Траурная церемония прошла в селе Сосновка, где молодой человек провел большую часть своей жизни.

32-летний Равиль Гаянович Мухаметшин начал свой жизненный путь в 1991 году. После школьной скамьи юноша поступил в Белорецкий филиал МГТУ имени Носова. Однако судьба распорядилась иначе — после первого курса молодой человек отправился на срочную службу в ряды Вооруженных сил России, где освоил специальность радиотелефониста в подразделении противовоздушной обороны.

Вернувшись в родное село после армии, Равиль не искал легких путей. Он активно включился в трудовую деятельность, начав работать на местной пилораме. Стремление к профессиональному росту привело его к получению квалификации монтажника в 2020 году, после чего он трудился вахтовым методом. В свободные от основной работы дни молодой человек не сидел сложа руки — занимался строительством, ремонтировал дом и работал вальщиком леса.

Новый поворот в жизни Равиля произошел в сентябре 2022 года, когда в рамках частичной мобилизации он был призван в Российскую армию. К сожалению, в прошлом месяце при исполнении воинского долга он получил смертельное ранение.

Глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта, выражая соболезнования семье погибшего, отметил лучшие качества Равиля — доброту, отзывчивость и трудолюбие. По словам руководителя района, Мухаметшин всегда являлся надежной опорой для своей матери и отличался целеустремленностью, доводя любое начатое дело до конца.

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Автор: Алия Карачурина

Фото: соцсети