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Башкирию накроет непогода: МЧС предупреждает о сильном ветре и гололедице

Башкирию накроет непогода: МЧС предупреждает о сильном ветре и гололедице

19:12, 10 окт 2024

В Башкортостане готовятся к серьезному ухудшению погодных условий. Региональное управление МЧС выпустило экстренное предупреждение для жителей республики в связи с надвигающимся циклоном, который принесет с собой комплекс неблагоприятных метеорологических явлений.

По данным специалистов Башгидромета, 11 октября погода преподнесет жителям республики неприятный сюрприз. Синоптики прогнозируют выпадение мокрого снега, который будет налипать на линии электропередач и ветви деревьев. В некоторых районах возможно формирование временного снежного покрова — довольно редкое явление для начала октября в этом регионе.

Особую обеспокоенность у специалистов вызывает усиление ветра, порывы которого будут достигать 17 метров в секунду. В сочетании с мокрым снегом это может привести к серьезным затруднениям в работе коммунальных служб и создать аварийные ситуации на дорогах.

Автомобилистам следует проявить повышенную бдительность: на дорогах прогнозируется образование гололедицы. Ситуацию осложнит туман, который ожидается в ночные и утренние часы. Видимость может снижаться до критических 500 метров и менее, что создает дополнительные риски для всех участников дорожного движения.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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