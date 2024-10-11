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В Башкирии проведут работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов

В Башкирии проведут работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов

15:32, 11 окт 2024

В Иглинском районе Республики Башкортостан готовятся к проведению важных технических мероприятий. С 14 по 17 октября 2024 года на специализированном полигоне вблизи поселка Урман будут проводиться работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов.

Операция, рассчитанная на три дня, будет осуществляться квалифицированными специалистами с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Выбор места проведения работ не случаен — полигон удален от жилых районов и оборудован для подобных мероприятий.

Региональное управление МЧС уже проинформировало население о предстоящих работах. Ведомство призывает жителей близлежащих территорий сохранять спокойствие и не поддаваться панике при возможных звуках взрывов в указанный период. Специалисты подчеркивают, что ситуация находится под полным контролем.

Автор: Алия Карачурина
Теги: Иглинский район
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