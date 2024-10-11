Башкирию накроет волна холода

22:09, 11 окт 2024

В предстоящие выходные жителей Башкортостана ожидает существенное понижение температуры воздуха, сопровождаемое первыми заморозками и локальными снегопадами. По данным специалистов республиканского Гидрометцентра, погода продемонстрирует типичные признаки наступающей зимы.

12 октября регион окажется во власти холодного атмосферного фронта. Ночная температура воздуха опустится до отрицательных значений, варьируясь от -3 до -8 градусов Цельсия. Дневные показатели также не порадуют теплом: столбики термометров будут колебаться в диапазоне от 0 до +5 градусов. Особое внимание следует обратить на восточные районы республики, где синоптики прогнозируют небольшой снег. В остальных районах осадков не ожидается, однако погоду осложнит северо-восточный ветер умеренной силы с возможными сильными порывами.

Прогноз на воскресенье, 13 октября, указывает на сохранение холодной погоды. В большинстве районов ночные температуры останутся на уровне предыдущих суток (-3…-8°C), однако в восточной части республики похолодает еще сильнее — до -13 градусов. Дневные часы принесут некоторое потепление: воздух прогреется до +3…+8 градусов.





Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети