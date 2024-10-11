Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Башкирию накроет волна холода

Башкирию накроет волна холода

22:09, 11 окт 2024

В предстоящие выходные жителей Башкортостана ожидает существенное понижение температуры воздуха, сопровождаемое первыми заморозками и локальными снегопадами. По данным специалистов республиканского Гидрометцентра, погода продемонстрирует типичные признаки наступающей зимы.

12 октября регион окажется во власти холодного атмосферного фронта. Ночная температура воздуха опустится до отрицательных значений, варьируясь от -3 до -8 градусов Цельсия. Дневные показатели также не порадуют теплом: столбики термометров будут колебаться в диапазоне от 0 до +5 градусов. Особое внимание следует обратить на восточные районы республики, где синоптики прогнозируют небольшой снег. В остальных районах осадков не ожидается, однако погоду осложнит северо-восточный ветер умеренной силы с возможными сильными порывами.

Прогноз на воскресенье, 13 октября, указывает на сохранение холодной погоды. В большинстве районов ночные температуры останутся на уровне предыдущих суток (-3…-8°C), однако в восточной части республики похолодает еще сильнее — до -13 градусов. Дневные часы принесут некоторое потепление: воздух прогреется до +3…+8 градусов.


Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: погода
Читайте также

Зима близко: в Башкирии ожидается похолодание и мокрый снег
Общество в Башкирии
Зима близко: в Башкирии ожидается похолодание и мокрый снег
До +23 градусов: Башкирию ждет краткосрочное потепление
Общество в Башкирии
До +23 градусов: Башкирию ждет краткосрочное потепление
Погода в Башкирии на выходных резко изменится
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии на выходных резко изменится
Зима не сдается: Башкирию накроют сильный ветер и крепкие морозы
Общество в Башкирии
Зима не сдается: Башкирию накроют сильный ветер и крепкие морозы


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok