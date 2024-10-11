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В Башкирии шлагбаум во дворе дома помешал проезду скорой

В Башкирии шлагбаум во дворе дома помешал проезду скорой

22:16, 11 окт 2024

Установленный шлагбаум во дворе жилого дома стал причиной затруднений в работе бригады скорой медицинской помощи в городе Салавате.

10 октября медики столкнулись с неожиданным препятствием при попытке оказать помощь жителю дома № 14 по улице 30 лет Победы. Установленный на территории двора шлагбаум заблокировал сквозной проезд вдоль здания, вынудив фельдшера преодолевать расстояние до нужного подъезда пешком. Это не только увеличило время прибытия специалиста к пациенту, но и создало дополнительные сложности при оказании медицинской помощи.

Ситуация вызвала активное обсуждение в социальных сетях, где местные жители разделились во мнениях. Сторонники установки шлагбаумов указывают на необходимость защиты дворовых территорий от посторонних автомобилей и обеспечения безопасности жителей. Противники же подчеркивают важность беспрепятственного доступа экстренных служб к жилым домам, особенно в критических ситуациях, когда счет может идти на минуты.

Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Салават
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