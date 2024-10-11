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Водителей Башкирии призывают к осторожности из-за ухудшения погоды

Водителей Башкирии призывают к осторожности из-за ухудшения погоды

22:50, 11 окт 2024

Метеорологические службы Башкирии сообщают о надвигающемся ухудшении погодных условий в регионе. Прогнозируемые природные явления могут создать серьезные трудности для участников дорожного движения, что вызывает особую обеспокоенность у представителей дорожной полиции.

По данным синоптиков, на территории республики ожидается комплекс неблагоприятных погодных явлений: туман значительно снизит видимость на дорогах, а гололедица и снегопад создадут опасные условия для движения транспорта. В связи с этим региональное управление ГИБДД выступило с официальным обращением к жителям.

Руководитель республиканской Госавтоинспекции Владимир Севастьянов подчеркнул необходимость предельной осторожности на дорогах. Он настоятельно рекомендует водителям избегать рискованных маневров и внимательно следить за дорожной обстановкой при смене полосы движения.

Особое внимание в предупреждении уделено и пешеходам — им следует проявлять повышенную бдительность при переходе дорог. В условиях ограниченной видимости важно убедиться в безопасности перехода и использовать световозвращающие элементы на одежде.

Автор: Вадим Рудаков
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