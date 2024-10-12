Элвин Грей растрогал поклонников детскими фотографиями

16:08, 12 окт 2024

Накануне известный исполнитель Элвин Грей решил открыть дверь в свое прошлое, опубликовав трогательную подборку фотографий из детства и юности.

Артист разместил в социальных сетях серию снимков, которые переносят зрителей в атмосферу его ранних лет. Фотографии сопровождаются мелодичным звучанием песни «Туган як» в исполнении самого Элвина.

Кадры запечатлели разнообразные моменты из жизни музыканта: беззаботное детство в деревне, семейные прогулки, веселые игры с сестрой и даже первые попытки освоить мотоцикл.

Публикация мгновенно привлекла внимание аудитории, вызвав волну теплых отзывов и комментариев. Поклонники не скупились на выражение своих чувств, делясь восхищением и любовью к артисту. Многие отметили, как интересно наблюдать за становлением любимого исполнителя, видеть его путь от простого деревенского мальчишки до звезды национального масштаба.

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Автор: Вадим Рудаков

Фото: соцсети