Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Ришатом Кутлыевым

21:39, 12 окт 2024

Накануне жители Караидельского района Башкирии собрались, чтобы отдать последние почести своему земляку, Ришату Ханифьяновичу Кутлыеву. 38-летний мужчина, чья жизнь оборвалась в ходе специальной военной операции, оставил глубокий след в сердцах тех, кто его знал.

Уроженец маленькой деревни Мата, Ришат с юных лет проявлял активность и целеустремленность. Школьные годы для него были временем не только учебы, но и активного участия в спортивных состязаниях и творческих мероприятиях. Эта разносторонность помогла ему сформировать характер, который впоследствии высоко ценили его сослуживцы и коллеги.

После окончания школы Кутлыев выбрал профессию электрика, окончив профессиональное училище № 147. Эта специальность требует не только технических знаний, но и ответственности, внимательности к деталям — качеств, которые Ришат впоследствии проявил и на военной службе.

В 2005 году, после срочной службы, он подписал контракт.

Вернувшись в родные края, Ришат не сидел сложа руки. Он применял свои профессиональные навыки электрика в различных организациях, зарекомендовав себя как надежный и квалифицированный специалист. Односельчане отмечают его отзывчивость и готовность прийти на помощь в любой ситуации.

Осенью 2022 года, когда страна объявила частичную мобилизацию, Кутлыев без колебаний откликнулся на призыв. Он вновь встал в строй, готовый защищать интересы своей страны. К сожалению, 30 июня 2023 года Ришат героически погиб при исполнении воинского долга.

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Автор: Вадим Рудаков

Фото: соцсети