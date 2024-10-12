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В Башкирии прогнозируется ветреная погода без осадков

В Башкирии прогнозируется ветреная погода без осадков

21:47, 12 окт 2024

Начиная с вечера 12 октября и до конца следующего дня, жители юго-востока Башкирии могут столкнуться с порывистым ветром. По данным Главного управления МЧС по Республике Башкортостан, скорость воздушных потоков может достигать 15 метров в секунду.

Несмотря на ветреную погоду, осадков в регионе не ожидается. Небо будет переменчивым — облака будут чередоваться с прояснениями. Температурный режим также преподнесет свои сюрпризы. Ночью воздух существенно охладится: в большинстве районов термометры покажут от -4 до -9 градусов Цельсия. Однако восточная часть республики испытает более суровое похолодание — там температура может опуститься до -14 градусов.

Дневные часы принесут некоторое потепление. Воздух прогреется до отметок от +4 до +9 градусов. Однако утренние часы могут преподнести неприятный сюрприз автомобилистам — местами ожидается образование туманов. Видимость на дорогах может снизиться до 500-1000 метров.

Автор: Вадим Рудаков
Теги: погода
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