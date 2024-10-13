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Солнечная погода установится в Башкирии

Солнечная погода установится в Башкирии

22:14, 13 окт 2024

Последовавшие за выходными дни в Башкирии обещают порадовать жителей республики ясной и относительно теплой погодой. Согласно прогнозам Башгидромета, в понедельник, 14 октября, небо над регионом будет преимущественно ясным, лишь изредка его будут затягивать облака. Осадки маловероятны.

В ночные часы температура воздуха опустится до −3...-8 градусов Цельсия, а в некоторых районах столбики термометров могут показать до −13 градусов. Днем же воздух прогреется до +5...+10 градусов. Ветер ожидается слабый, переменных направлений.

Синоптики отмечают, что в ближайшие дни существенных изменений в характере погоды не предвидится. Жителей Башкирии ожидает стабильная и комфортная погода.

Автор: Вадим Рудаков
Теги: погода
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