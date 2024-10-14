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В Уфе повысили выплаты для военнослужащих по контракту

В Уфе повысили выплаты для военнослужащих по контракту

18:20, 14 окт 2024

Администрация Уфы объявила о значительном увеличении финансового стимула для граждан, готовых связать свою жизнь с военной службой по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации.

С середины октября текущего года единовременная выплата для уфимцев, решивших надеть военную форму, возрастет в четыре раза. Если ранее будущие защитники Отечества могли рассчитывать на 100 тысяч рублей, то теперь эта сумма достигнет внушительных 400 тысяч.

Процедура получения выплаты остается простой и доступной. Желающим необходимо обратиться в военкомат по месту регистрации или фактического проживания. После этого следует подать заявление в администрацию своего района. Важно отметить, что данная инициатива дополняет уже существующие меры поддержки военнослужащих на федеральном и региональном уровнях.

Учитывая все доступные формы финансовой помощи, общая сумма, которую может получить уфимский контрактник при поступлении на службу, впечатляет — она способна достичь 1,3 миллиона рублей.

Ранее сообщалось о том, что Башкирии и Уфе введены дополнительные денежные выплаты для участников специальной военной операции.

Автор: Вадим Рудаков
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