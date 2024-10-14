В Башкирии ожидается аномальная разница между дневной и ночной температурой

19:13, 14 окт 2024

Жителям Башкирии нужно быть готовыми к экстремальным перепадам температуры днем и ночью.

Согласно последним данным Башгидромета, регион ожидает высокая разница температур. В ночные часы столбик термометра будет опускаться до отметок от -11 до -6 градусов Цельсия, а в отдельных районах может достигать -1 градуса. Однако с восходом солнца ситуация кардинально изменится. Дневная температура взлетит до +7…+12 градусов, создавая разницу, которая в некоторых случаях может достигать 20 градусов.

Несмотря на такие резкие колебания, погода останется относительно спокойной. Небо затянут облака, но осадков не предвидится. Ветер будет дуть с умеренной силой, не превышая скорости 5 метров в секунду.

Жителей Уфы ждет переменная облачность без дождя или снега. Ночью температура в центральных районах составит -6…-8 градусов, а на окраинах может опуститься до -11. Днем же уфимцы смогут насладиться теплом: воздух прогреется до +9…+11 градусов.

Автор: Вадим Рудаков