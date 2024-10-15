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Жителям Уфы рассказали, когда лучше поменять летнюю резину на зимнюю

Жителям Уфы рассказали, когда лучше поменять летнюю резину на зимнюю

12:43, 15 окт 2024

В Уфе ночная температура уже опускается ниже нуля, и Управление гражданской защиты города напоминает автовладельцам о необходимости своевременной замены летних шин на зимние.

Езда на летней резине в зимний период не только опасна, но и чревата штрафом, предусмотренным федеральным законодательством. В отличие от «шипованной» резины, «липучки» разрешены к использованию круглый год.

УГЗ также призывает водителей адаптировать стиль вождения к зимним условиям: снизить скорость, увеличить дистанцию, избегать резких маневров и торможений.

Автор: Алия Карачурина
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