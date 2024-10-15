«Еду к врачу в багажнике»: Башкирская домохозяйка рассказала о проблемах со здоровьем

18:55, 15 окт 2024

Блогер Миляуша Шайхлисламова, более известная как «Башкирская домохозяйка», поделилась в социальных сетях информацией о своих проблемах со здоровьем. Женщина испытывает сильные боли, которые мешают ей спать и передвигаться. В подтверждение своих слов Миляуша опубликовала видео, на котором она едет к врачу в багажнике внедорожника своего мужа, лежа на матрасе.

Из-за проблем со здоровьем блогеру пришлось отменить запланированные поездки и рабочие встречи. Миляуша с тревогой интересовалась у врача о сроках своего выздоровления, но получила в ответ: «кому что, а лысому расческа».

Подписчики активно поддерживают Миляушу, делятся контактами специалистов, которые помогли им в похожих ситуациях, и желают ей скорейшего выздоровления.

Ранее на своей личной страничке в соцсетях блогер поделилась с подписчиками трогательной историей о том, как 15 лет назад ее семья едва сводила концы с концами.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: соцсети