Молодожены из Башкирии удивили всех нестандартной свадьбой

20:47, 15 окт 2024

В Абзелиловском районе Республики Башкортостан молодая пара решила отпраздновать свой никах — традиционную мусульманскую свадебную церемонию — весьма нестандартным способом.

21-летняя Минлегуль и ее 23-летний избранник Ильназар, желая придать особый колорит своему торжеству, организовали фотосессию с неожиданным звуковым сопровождением. В то время как влюбленные позировали перед камерой, запечатлевая счастливые мгновения своего союза, воздух внезапно наполнился звуками выстрелов. Источником этого необычного «салюта» стал роскошный «Мерседес», из которого друг молодоженов производил залпы в небо.

Следует отметить, что стрельба велась из охолощенного оружия, о чем поспешила уточнить невеста, успокаивая взволнованных гостей и наблюдателей. По словам Минлегуль, эта идея не была спонтанной. Оказывается, подобный «огненный» антураж сопровождал и момент предложения руки и сердца, которое Ильназар сделал своей возлюбленной ранее.

Телеканал UTV сообщил, что основной целью такого экстравагантного жеста было желание молодоженов привлечь внимание к своему счастливому дню. Похоже, что пара стремится заложить новую традицию в своем селе, объединяя древние обычаи с современными, пусть и шокирующими, элементами празднования.

Реакция сельского сообщества на столь необычное проведение никаха оказалась неоднозначной. Старшее поколение, привыкшее к более сдержанным и традиционным формам празднования, не скрывало своего неодобрения, мягко упрекая молодых за излишнюю экстравагантность. В то же время, молодежь села проявила живой интерес к происходящему, воспринимая этот случай как яркое и запоминающееся событие.

Ранее в Уфимском университете науки и технологий (УУНиТ) прошел конкурс «Мистер вуз», где один из участников, 21-летний Азамат Хамидуллин, не только очаровал жюри своими талантами, но и тронул сердца зрителей неожиданным поступком.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: скриншот видео