Золотая осень в Башкирии продлится

21:58, 15 окт 2024

В середине октября жители Башкирии смогут насладиться удивительным подарком природы — продолжительным периодом золотой осени. Несмотря на календарную осень, погода радует местных жителей солнечными днями и относительно теплой погодой.

По данным специалистов Башгидромета, в ближайшие дни регион ожидает стабильная погода без существенных осадков. Это редкое явление для середины осени в Башкирии, когда обычно наблюдаются частые дожди и резкие перепады температур.

В ночь на 16 октября ожидается значительное понижение температуры. Столбики термометров могут опуститься до отметки −2…−7 градусов Цельсия, а в некоторых районах даже до −12 градусов.

Дневные часы обещают быть гораздо более комфортными. Ожидается потепление до +6…+11 градусов. Ветер будет умеренным, южного и юго-восточного направлений.

17 октября погодные условия останутся практически неизменными. Единственным отличием может стать небольшой дождь в некоторых районах, но он вряд ли испортит общую картину прекрасной осенней погоды.

Эксперты рекомендуют жителям Башкирии воспользоваться этим погодным «окном» для завершения осенних работ на приусадебных участках и насладиться последними теплыми днями перед наступлением холодов. Также это прекрасная возможность для фотографов и любителей природы запечатлеть красоту осенних пейзажей республики.

Автор: Вадим Рудаков