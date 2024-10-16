Элвин Грей опубликовал видео с болезненной процедуры

10:49, 16 окт 2024

Известный башкирский певец Элвин Грей столкнулся с проблемами со здоровьем. В своем видеообращении артист рассказал о том, что у него диагностировано скопление жидкости в ухе, что привело к частичной потере слуха.

На видео запечатлен момент медицинской процедуры, во время которой Элвин Грей испытывает сильную боль. Несмотря на дискомфорт, певец мужественно переносит манипуляции, следуя рекомендациям врача.

Справка. В связи с ухудшением самочувствия Элвин Грей был вынужден отменить два ближайших концерта. В своем обращении к поклонникам артист призвал всех беречь здоровье, подчеркнув важность заботы о себе.

Автор: Алия Карачурина

Фото: скриншот видео