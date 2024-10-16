На СВО смертельное ранение получил 24-летний футбольный тренер из Башкирии
21:24, 16 окт 2024
В Мелеузовском районе Башкирии скорбят о потере талантливого 24-летнего футбольного тренера Олега Рахимова, чья жизнь трагически оборвалась в ходе специальной военной операции.
Олег с юных лет проявлял незаурядные способности в футболе. Его страсть к спорту определила дальнейший жизненный путь: после окончания школы он поступил в Стерлитамакский спортивный колледж, мечтая посвятить свою жизнь тренерской работе. Упорство и талант молодого спортсмена не остались незамеченными – еще во время обучения Олег получил престижное звание "Лучшего нападающего".
Завершив образование, Рахимов не изменил своему призванию. Он начал работать тренером в местном футбольном клубе "Талант", где передавал свои знания и опыт подрастающему поколению футболистов. Коллеги и воспитанники отзывались о нем как о преданном своему делу профессионале, способном зажечь в детях искру любви к спорту.
Однако весной этого года Олег принял решение, кардинально изменившее его судьбу. Он подписал контракт с Министерством обороны и отправился в зону проведения специальной военной операции. К глубокому сожалению, эта миссия стала для молодого человека последней.
За проявленные в ходе военной службы мужество и отвагу Олег Рахимов посмертно удостоен ордена Мужества.
Известие о гибели Олега глубоко потрясло всех, кто его знал. В социальных сетях и местных СМИ появились многочисленные сообщения со словами скорби и поддержки семье погибшего.
Читайте также:Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Ришатом Кутлыевым