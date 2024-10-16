Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

На СВО смертельное ранение получил 24-летний футбольный тренер из Башкирии

На СВО смертельное ранение получил 24-летний футбольный тренер из Башкирии

21:24, 16 окт 2024

В Мелеузовском районе Башкирии скорбят о потере талантливого 24-летнего футбольного тренера Олега Рахимова, чья жизнь трагически оборвалась в ходе специальной военной операции.

Олег с юных лет проявлял незаурядные способности в футболе. Его страсть к спорту определила дальнейший жизненный путь: после окончания школы он поступил в Стерлитамакский спортивный колледж, мечтая посвятить свою жизнь тренерской работе. Упорство и талант молодого спортсмена не остались незамеченными – еще во время обучения Олег получил престижное звание "Лучшего нападающего".

Завершив образование, Рахимов не изменил своему призванию. Он начал работать тренером в местном футбольном клубе "Талант", где передавал свои знания и опыт подрастающему поколению футболистов. Коллеги и воспитанники отзывались о нем как о преданном своему делу профессионале, способном зажечь в детях искру любви к спорту.

Однако весной этого года Олег принял решение, кардинально изменившее его судьбу. Он подписал контракт с Министерством обороны и отправился в зону проведения специальной военной операции. К глубокому сожалению, эта миссия стала для молодого человека последней.

За проявленные в ходе военной службы мужество и отвагу Олег Рахимов посмертно удостоен ордена Мужества.

Известие о гибели Олега глубоко потрясло всех, кто его знал. В социальных сетях и местных СМИ появились многочисленные сообщения со словами скорби и поддержки семье погибшего.

"Спи спокойно, Олежа, мы тебя не забудем", – пишут его земляки, выражая общую боль утраты.
Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Ришатом Кутлыевым

Читайте также:

Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Ришатом Кутлыевым
Автор: Алия Карачурина
Фото: соцсети
Теги: спецоперация Погибшие на Украине Мелеузовский район
Читайте также

В Башкирии похоронили участника СВО Владимира Латочкина
Общество в Башкирии
В Башкирии похоронили участника СВО Владимира Латочкина
В Уфе похоронили контрактника СВО Олега Галимуллина
Общество в Башкирии
В Уфе похоронили контрактника СВО Олега Галимуллина
«Не горюйте. Это мой выбор»: молодой боец из Башкирии отправил матери последнее смс
Общество в Башкирии
«Не горюйте. Это мой выбор»: молодой боец из Башкирии отправил матери последнее смс
В Башкирии простились с погибшим в СВО Русланом Сафиным
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с погибшим в СВО Русланом Сафиным


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok