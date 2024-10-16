Резкие перепады температуры ожидаются в Башкирии

22:21, 16 окт 2024

Погода в Республике Башкортостан продолжает удивлять местных жителей своей непредсказуемостью. Метеорологи предупреждают о надвигающихся резких колебаниях температуры, которые ожидаются в ближайшие дни.

По данным Башгидромета, четверг принесет с собой неожиданное похолодание. Ночью температура воздуха может опуститься до отрицательных значений, варьируясь от -1 до -6 градусов Цельсия. В отдельных районах республики столбик термометра может показать даже -11 градусов.

Однако дневные часы обещают быть более благоприятными. Ожидается потепление до +6…+11 градусов. Такие температурные перепады могут оказать влияние не только на самочувствие людей, но и на состояние дорог и коммунальных систем.

Что касается осадков, то синоптики прогнозируют преимущественно сухую погоду. Лишь в дневное время в некоторых районах возможен небольшой дождь. Ветер ожидается умеренный: сначала он будет дуть с юга, а затем изменит направление на северное.

Автор: Вадим Рудаков