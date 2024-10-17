Башкирию ждет потепление до +12 градусов

21:46, 17 окт 2024

В середине октября природа преподнесет жителям Башкирии неожиданный сюрприз. Синоптики Башгидрометцентра сообщают о кратковременном возвращении тепла в регион.

По данным метеорологов, 18 октября ожидается повышение дневной температуры. Столбики термометров могут подняться до отметки в +12 градусов Цельсия.

Однако жителям республики не стоит спешить убирать теплую одежду. Несмотря на дневное потепление, ночи останутся холодными. Синоптики предупреждают о ночных заморозках, когда температура может опуститься до -6 градусов, а в некоторых районах даже до -11.

Ветер ожидается умеренный, северный и северо-восточный. Осадков синоптики не прогнозируют.

Автор: Алия Карачурина