Башкирию ждет потепление до +12 градусов
21:46, 17 окт 2024
В середине октября природа преподнесет жителям Башкирии неожиданный сюрприз. Синоптики Башгидрометцентра сообщают о кратковременном возвращении тепла в регион.
По данным метеорологов, 18 октября ожидается повышение дневной температуры. Столбики термометров могут подняться до отметки в +12 градусов Цельсия.
Однако жителям республики не стоит спешить убирать теплую одежду. Несмотря на дневное потепление, ночи останутся холодными. Синоптики предупреждают о ночных заморозках, когда температура может опуститься до -6 градусов, а в некоторых районах даже до -11.
Ветер ожидается умеренный, северный и северо-восточный. Осадков синоптики не прогнозируют.
Автор: Алия Карачурина
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