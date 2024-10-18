В зоне СВО погиб строитель из Башкирии

15:47, 18 окт 2024

В зоне специальной военной операции погиб 35-летний Азамат Сулейманов, уроженец башкирского города Белорецка.

Азамат получил образование в строительном колледже, отслужил в армии, после чего посвятил себя строительству домов в Ростове и Уфе. Весной текущего года, движимый личными убеждениями, он принял решение отправиться в зону боевых действий добровольцем.

Глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта охарактеризовал Азамата как истинного патриота, человека чести, мужества и достоинства. В зоне СВО он служил штурмовиком.

Родные и друзья вспоминают Азамата как отзывчивого и трудолюбивого человека с добрым сердцем.

За проявленные в боях мужество и отвагу Азамат Сулейманов посмертно награжден орденом Мужества. Похороны бойца прошли в его родном городе Белорецке.

Автор: Алия Карачурина

Фото: соцсети