Элвин Грей вынужден взять паузу в концертной деятельности из-за проблем со слухом

20:12, 18 окт 2024

Известный башкирский исполнитель Элвин Грей (Радик Юльякшин) столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем, которые вынуждают его временно приостановить концертную деятельность.

Как сообщил сам артист, после перенесенной простуды у него возникли осложнения, приведшие к ухудшению слуха. Несмотря на лечение, положительной динамики пока не наблюдается, и врачи рекомендовали певцу воздержаться от выступлений в течение двух недель.

Напомним, что ранее Элвин Грей уже обращался к поклонникам с информацией о своем самочувствии. 9 октября он опубликовал видео из больницы, где проходил обследование. Тогда артист упоминал о небольшом недомогании и опухших гландах. Однако вскоре его состояние ухудшилось, появилась высокая температура, потребовавшая приема антибиотиков.

Несмотря на желание продолжить гастрольный тур по Башкирии, здоровье певца не позволяет ему выступать в ближайшее время. О дальнейших планах и новых датах концертов будет объявлено 21 октября.

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Автор: Алия Карачурина

Фото: соцсети Элвина Грея