Метеорологи обещают солнечные выходные в Башкирии

22:30, 18 окт 2024

Согласно прогнозу Башгидромета, в ближайшие выходные республику ожидает благоприятная погода.

Суббота, 19 октября, обещает быть преимущественно сухой и солнечной. Лишь в южных районах Башкирии возможны небольшие осадки в виде дождя. Ночные температуры будут колебаться от -2 до -7 градусов Цельсия, с локальным потеплением до +3 градусов в некоторых районах. Дневная температура порадует жителей комфортными +7…+12 градусами. Ветер останется умеренным, преимущественно северного и северо-восточного направления.

Воскресенье не принесет существенных изменений в погодную картину. 20 октября продолжит радовать жителей региона теплом и солнечным светом.

Эксперты-метеорологи отмечают, что такая погода — настоящий подарок природы для жителей Башкирии в это время года.

«Обычно в середине октября мы уже наблюдаем более прохладные температуры и частые осадки. Однако в этом году антициклон обеспечивает нам стабильную и приятную погоду», — комментирует ведущий специалист Башгидромета Алексей Перонко.

Автор: Алия Карачурина