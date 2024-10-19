Башкирию ждут температурные качели и дожди со снегом
22:31, 19 окт 2024
В Башкирии погода продолжает преподносить сюрпризы. В воскресенье, жителей республики ожидает необычное сочетание температур — ночью столбики термометров покажут от −1 до −6 градусов, а в некоторых районах воздух прогреется до +4 градусов. Днем же температура поднимется до +7…+12 градусов.
Несмотря на относительно высокую дневную температуру, в южных районах республики ожидаются осадки в виде дождя, который ночью может перейти в снег. В остальных районах Башкирии существенных осадков не прогнозируется.
Умеренный ветер в течение дня будет дуть с северо-востока и севера.
Автор: Алия Карачурина
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