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В зоне СВО погиб житель Белорецкого района Башкирии Зуфар Таипов

В зоне СВО погиб житель Белорецкого района Башкирии Зуфар Таипов

11:31, 20 окт 2024

В башкирской деревне Ассы простились с 52-летним военнослужащим Зуфаром Таиповым, который погиб при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции (СВО).

Родившийся и выросший в селе Ассы Белорецкого района, Зуфар прошел путь, типичный для многих сельских жителей России. После службы в армии он получил образование в Школе МВД Свердловска. Несколько лет Таипов отдал службе в милиции Белорецка, зарекомендовав себя как ответственный и преданный делу сотрудник.

После ухода из органов внутренних дел он, как многие россияне, искал лучшей доли на просторах страны: работал вахтовым методом на Севере и Дальнем Востоке.

Поворотным моментом в судьбе Таипова стало 18 марта 2024 года, когда он, уже будучи зрелым мужчиной, принял решение подписать контракт с Министерством обороны РФ.

К сожалению, служба Зуфара оказалась недолгой. 7 августа 2024 года он погиб при исполнении воинского долга.

Родина высоко оценила подвиг Зуфара Таипова. Посмертно он был награжден Орденом Мужества — высокой государственной наградой, вручаемой за проявленные отвагу и самоотверженность.

19 октября 2024 года село Ассы прощалось со своим земляком. Глава Белорецкого района Андрей Иванюта лично сообщил о потере и выразил соболезнования семье погибшего.

В зоне СВО погиб строитель из Башкирии

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: соцсети
Теги: Белорецкий район спецоперация Погибшие на Украине
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