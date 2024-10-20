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В Башкирии прогнозируется похолодание до -7 градусов

В Башкирии прогнозируется похолодание до -7 градусов

21:19, 20 окт 2024

Башгидрометцентр опубликовал прогноз погоды на 21–23 октября. В эти дни жителей республики ожидает переменчивая осенняя погода.

В понедельник, 21 октября, прогнозируется умеренный ветер и переменная облачность. Ночная температура воздуха составит от −2 до −7 градусов Цельсия, в отдельных районах до +3…+8 градусов. Днем воздух прогреется до +8…+13 градусов.

Во вторник, 22 октября, ветер усилится, местами возможны порывы до сильного. Столбики термометров ночью покажут от 0 до −5 градусов, в некоторых районах до +5 градусов. Дневная температура составит +7…+12 градусов.

В среду, 23 октября, в Башкирии пройдет небольшой дождь. Ветер будет умеренным, на юге республики возможны порывы. Температура воздуха ночью ожидается от 0 до −5 градусов, местами до +5 градусов. Днем температура поднимется до +7…+12 градусов.

Автор: Вадим Рудаков
Теги: погода
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