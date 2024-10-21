Уфа заняла 14 место в рейтинге матерящихся городов России

14:21, 21 окт 2024

В ходе недавнее исследования, проведенного специалистами диджитал-агентства «Интериум», выяснилось, что Уфа вошла в ТОП-15 российских городов, жители которых наиболее активно прибегают к ненормативной лексике в онлайн-пространстве.

Эксперты «Интериума» провели масштабный анализ переписок в популярных мессенджерах и социальных сетях, чтобы определить частоту употребления обесцененной лексики пользователями из различных регионов страны. Методология исследования основывалась на подсчете количества нецензурных выражений, а географическая привязка осуществлялась по данным, указанным в профилях участников онлайн-общения.

Столица Башкортостана заняла 14-е место среди 50 исследованных городов, продемонстрировав сравнительно умеренный показатель — около 60 нецензурных слов в сутки.

Лидерство в рейтинге предсказуемо захватили столичные мегаполисы. Москва с почти тысячей (988,9) ненормативных выражений в день возглавила список, за ней следует Санкт-Петербург с показателем более 500 слов. Города-миллионники — Новосибирск, Екатеринбург, Краснодар и Ростов-на-Дону — также отметились высокой концентрацией обесцененной лексики, преодолев отметку в 100 слов ежедневно.

Однако исследователи призывают к осторожной интерпретации результатов. Руководитель проекта в «Интериуме» отмечает:

«Важно учитывать, что не все пользователи указывают достоверную информацию о своем местоположении. Некоторые предпочитают обозначать ближайший крупный город вместо своего фактического места проживания, что может несколько искажать статистику».

Автор: Алия Карачурина