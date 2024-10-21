В Башкирии ожидается до +12 градусов тепла
20:25, 21 окт 2024
Несмотря на предыдущие прогнозы, в Башкирии установилась приятная осенняя погода. Вместо дождей, жителей республики ожидают солнечные и сухие дни.
Согласно информации Башгидрометцентра, во вторник, 22 октября, столбики термометров днем покажут +7...+12 градусов тепла. Ночью возможны заморозки до −5 градусов.
Ветер умеренной силы подует с западного направления.
Автор: Вадим Рудаков
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