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В Башкирии ожидается до +12 градусов тепла

В Башкирии ожидается до +12 градусов тепла

20:25, 21 окт 2024

Несмотря на предыдущие прогнозы, в Башкирии установилась приятная осенняя погода. Вместо дождей, жителей республики ожидают солнечные и сухие дни.

Согласно информации Башгидрометцентра, во вторник, 22 октября, столбики термометров днем покажут +7...+12 градусов тепла. Ночью возможны заморозки до −5 градусов.

Ветер умеренной силы подует с западного направления.

Автор: Вадим Рудаков
Теги: погода
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