Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Башкирии похоронили погибшего на границе с Украиной солдата-срочника

В Башкирии похоронили погибшего на границе с Украиной солдата-срочника

21:27, 21 окт 2024

В понедельник, 21 октября, жители Абзелиловского района Башкортостана собрались, чтобы отдать последние почести своему земляку Газизу Зиннатову. Молодой человек погиб при исполнении воинского долга на границе с Украиной в Курской области.

Газиз Азатович Зиннатов, родившийся в 2003 году в небольшой деревне Утяганово, был известен среди односельчан как целеустремленный и талантливый юноша. Образование получил в местной сельской школе, а затем продолжил обучение в гимназии имени Кусимова. Стремление к знаниям и трудолюбие позволили Газизу в 2022 году с отличием завершить обучение в Абзелиловском филиале Зауральского агропромышленного колледжа, где он освоил профессию тракториста-машиниста.

Не останавливаясь на достигнутом, молодой человек поступил в Южно-Уральский государственный университет в Челябинске. 15 августа текущего года, во время прохождения срочной службы на российско-украинской границе в Курской области, жизнь Газиза трагически оборвалась.

В зоне СВО погиб житель Белорецкого района Башкирии Зуфар Таипов

Читайте также:

В зоне СВО погиб житель Белорецкого района Башкирии Зуфар Таипов
Автор: Вадим Рудаков
Фото: газета "Абзелил"
Теги: Абзелиловский район спецоперация Погибшие на Украине
Читайте также

Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Ришатом Кутлыевым
Общество в Башкирии
Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Ришатом Кутлыевым
В Башкирии простились с погибшим в СВО уроженцем Алтайского края
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с погибшим в СВО уроженцем Алтайского края
В Башкирии похоронили участника СВО Владимира Латочкина
Общество в Башкирии
В Башкирии похоронили участника СВО Владимира Латочкина
В Башкирии похоронили участника СВО Рината Бикчурина
Общество в Башкирии
В Башкирии похоронили участника СВО Рината Бикчурина


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok