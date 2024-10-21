В Башкирии похоронили погибшего на границе с Украиной солдата-срочника

21:27, 21 окт 2024

В понедельник, 21 октября, жители Абзелиловского района Башкортостана собрались, чтобы отдать последние почести своему земляку Газизу Зиннатову. Молодой человек погиб при исполнении воинского долга на границе с Украиной в Курской области.

Газиз Азатович Зиннатов, родившийся в 2003 году в небольшой деревне Утяганово, был известен среди односельчан как целеустремленный и талантливый юноша. Образование получил в местной сельской школе, а затем продолжил обучение в гимназии имени Кусимова. Стремление к знаниям и трудолюбие позволили Газизу в 2022 году с отличием завершить обучение в Абзелиловском филиале Зауральского агропромышленного колледжа, где он освоил профессию тракториста-машиниста.

Не останавливаясь на достигнутом, молодой человек поступил в Южно-Уральский государственный университет в Челябинске. 15 августа текущего года, во время прохождения срочной службы на российско-украинской границе в Курской области, жизнь Газиза трагически оборвалась.

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Автор: Вадим Рудаков

Фото: газета "Абзелил"