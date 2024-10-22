Штормовое предупреждение в Башкирии: сильный ветер и туман

22:11, 22 окт 2024

В республике Башкортостан объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. По прогнозам синоптиков, 23 октября ожидается усиление ветра до 17 м/с, местами возможен небольшой дождь. В ночные и утренние часы прогнозируется плотный туман, видимость на дорогах составит всего 500-1000 метров.

В связи с сухой погодой и сильным ветром в регионе объявлена чрезвычайная пожароопасность. ГУ МЧС РФ по РБ призывает жителей быть предельно осторожными и соблюдать правила пожарной безопасности.

В столице республики, городе Уфе, также ожидается ветреная погода с порывами до 15 м/с. Температура воздуха днем составит +8…+10 градусов, ночью +3…+5.

Автор: Вадим Рудаков