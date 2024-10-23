В Башкирии резко поменяется погода
21:01, 23 окт 2024
После периода сухой и теплой погоды, жители Башкирии в республику придут пасмурные и дождливые дни. Согласно прогнозу Башгидромета, эта тенденция сохранится в ближайшее время.
В четверг, 24 октября, местами ожидаются дожди. Ночью температура воздуха будет колебаться от 0 до +5 градусов, днем — от +4 до +9 градусов. Западный ветер будет умеренным, но местами возможны сильные порывы.
В пятницу, 25 октября, небольшие дожди продолжатся, а ночью в некоторых районах возможен даже мокрый снег. Столбики термометров ночью опустятся до −2…+3 градусов, а днем покажут +3…+8 градусов.
Автор: Вадим Рудаков
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