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В Башкирии резко поменяется погода

В Башкирии резко поменяется погода

21:01, 23 окт 2024

После периода сухой и теплой погоды, жители Башкирии в республику придут пасмурные и дождливые дни. Согласно прогнозу Башгидромета, эта тенденция сохранится в ближайшее время.

В четверг, 24 октября, местами ожидаются дожди. Ночью температура воздуха будет колебаться от 0 до +5 градусов, днем — от +4 до +9 градусов. Западный ветер будет умеренным, но местами возможны сильные порывы.

В пятницу, 25 октября, небольшие дожди продолжатся, а ночью в некоторых районах возможен даже мокрый снег. Столбики термометров ночью опустятся до −2…+3 градусов, а днем покажут +3…+8 градусов.

Автор: Вадим Рудаков
Теги: погода
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