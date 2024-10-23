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«Спас своих сослуживцев»: в Башкирии простились с погибшим в СВО добровольцем

«Спас своих сослуживцев»: в Башкирии простились с погибшим в СВО добровольцем

21:27, 23 окт 2024

Накануне жители башкирского города Белорецка проводили в последний путь своего героя — Александра Сергеевича Бабашева, погибшего в ходе специальной военной операции. Смертельное ранение боец получил 8 сентября в Донецкой Народной Республике, пожертвовав жизнью ради спасения сослуживцев.

Жизненный путь 42-летнего героя был наполнен яркими событиями и постоянным стремлением к совершенствованию. Начав свою службу на Северном флоте, Александр приобрел там бесценный опыт и дисциплину, которые впоследствии определили его характер. После возвращения в родной Белорецк работал на строительных объектах, активно занимался спортом и увлекался туристическими походами.

Важной вехой в его биографии стало трудоустройство на Белорецкий металлургический комбинат в 2018 году, где он зарекомендовал себя как ответственный и надежный сотрудник. Однако в январе 2024 года Александр принял решение, изменившее его судьбу — он добровольно отправился в зону проведения специальной военной операции.

За проявленные в бою мужество и героизм Александр Бабашев посмертно удостоен высокой государственной награды — Ордена Мужества.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: соцсети
Теги: Белорецк спецоперация Погибшие на Украине
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