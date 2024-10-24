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Нехватка жизненно важных препаратов вызвала волну обращений в Башкирии

Нехватка жизненно важных препаратов вызвала волну обращений в Башкирии

20:41, 24 окт 2024

В Башкирии обострилась ситуация с обеспечением льготных категорий граждан специализированными лекарственными препаратами. Проблема привлекла широкое общественное внимание после многочисленных обращений жителей региона на официальной странице главы республики в социальных сетях.

По информации заявителей, наиболее острый дефицит наблюдается в отношении таких препаратов, как «Диферелин», «Метотрексат» и «Адалимумаб». Особую обеспокоенность вызывает отсутствие медикаментов, предназначенных для лечения орфанных (редких) заболеваний, что ставит под угрозу здоровье наиболее уязвимых пациентов.

Министерство здравоохранения Республики Башкортостан отреагировало на сложившуюся ситуацию, заявив о начале комплексной проверки системы лекарственного обеспечения льготных категорий граждан. Ведомство планирует детально изучить причины возникновения дефицита и принять необходимые меры для стабилизации ситуации.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: Freepik.ru
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