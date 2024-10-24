В Башкирии выпадет снег

21:25, 24 окт 2024

Башгидрометцентр предупреждает жителей республики о приближении первых зимних осадков. Уже 25 октября ночью ожидается снег, который днем сменится дождем.

Столбики термометров опустятся до отметки -2 градуса ночью, а днем не поднимутся выше +8. Подует умеренный западный и северо-западный ветер, к вечеру усилившись до порывистого.

Напомним, что до конца рабочей недели в Башкирии сохранится дождливая погода. Прохождение холодного фронта принесет похолодание: ночные температуры понизятся до 0…+5 градусов, местами до -2…+3, а дневные составят от +3 до +8 градусов.

Автор: Вадим Рудаков