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Военком Башкирии Михаил Блажевич: «Завершение СВО ждать не придется долго»

Военком Башкирии Михаил Блажевич: «Завершение СВО ждать не придется долго»

12:19, 25 окт 2024

В ходе заседания Государственного собрания Республики Башкортостан военный комиссар Башкирии Михаил Блажевич выступил с примечательным заявлением относительно продолжительности специальной военной операции.

Обращаясь к депутатам регионального парламента, комиссар выразил особую признательность депутатам, принявшим решение о личном участии в зоне проведения СВО. По его словам, именно такая гражданская позиция способствует успешному выполнению поставленных задач.

«С такими людьми мы обязательно справимся со всеми задачами и Победа будет за нами. Не очень долго будем ждать этого момента», — сказал Блажевич.
Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
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