Бойцы СВО смогут лечиться в гражданских больницах во время отпуска

14:42, 25 окт 2024

В Башкирии вступают в силу новые правила медицинского обслуживания военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Согласно информации, опубликованной на официальном портале правительства, теперь военнослужащие смогут получать медицинскую помощь в любом государственном медицинском учреждении во время своего отпуска.

Это решение стало результатом совместной инициативы Министерства обороны и Министерства здравоохранения РФ, реализованной по прямому поручению президента страны. Новый порядок будет действовать на протяжении всего периода проведения специальной военной операции.

До принятия данного постановления военнослужащие сталкивались с существенными ограничениями в получении медицинской помощи. Отсутствие полиса ОМС вынуждало их обращаться исключительно в ведомственные госпитали Министерства обороны, которые представлены не во всех регионах России. Это создавало дополнительные сложности для военнослужащих, находящихся в отпуске в своих родных городах.

Новое постановление призвано устранить эти барьеры и значительно упростить доступ к медицинским услугам. Теперь участники СВО смогут обратиться в любую государственную поликлинику или больницу по месту пребывания.

Автор: Семен Подгорный