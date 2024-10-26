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В Башкирии ожидаются осадки и похолодание до -4 градусов

В Башкирии ожидаются осадки и похолодание до -4 градусов

22:17, 26 окт 2024

Метеорологи прогнозируют сохранение прохладной и облачной погоды в Башкирии.

По данным регионального гидрометцентра, 27 октября территорию республики ожидает переменная облачность с вероятностью смешанных осадков.

Столбики термометров в ночные часы опустятся до отметки -4°C, а дневные показатели не превысят +5°C.

На территории региона будет преобладать умеренный ветер северных направлений с порывами до сильного. Аналогичные погодные условия сохранятся и в начале следующей недели.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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