В Башкирии ожидаются осадки и похолодание до -4 градусов

22:17, 26 окт 2024

Метеорологи прогнозируют сохранение прохладной и облачной погоды в Башкирии.

По данным регионального гидрометцентра, 27 октября территорию республики ожидает переменная облачность с вероятностью смешанных осадков.

Столбики термометров в ночные часы опустятся до отметки -4°C, а дневные показатели не превысят +5°C.

На территории региона будет преобладать умеренный ветер северных направлений с порывами до сильного. Аналогичные погодные условия сохранятся и в начале следующей недели.

Автор: Семен Подгорный