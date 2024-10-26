В Башкирии ожидаются осадки и похолодание до -4 градусов
22:17, 26 окт 2024
Метеорологи прогнозируют сохранение прохладной и облачной погоды в Башкирии.
По данным регионального гидрометцентра, 27 октября территорию республики ожидает переменная облачность с вероятностью смешанных осадков.
Столбики термометров в ночные часы опустятся до отметки -4°C, а дневные показатели не превысят +5°C.
На территории региона будет преобладать умеренный ветер северных направлений с порывами до сильного. Аналогичные погодные условия сохранятся и в начале следующей недели.
Автор: Семен Подгорный