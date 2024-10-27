Дождь и мокрый снег ожидаются в Башкирии в начале недели
21:48, 27 окт 2024
В Башкирии природа продолжает демонстрировать свой капризный нрав. Начало недели принесет жителям республики дождь, мокрый снег и прохладную погоду.
Как сообщает Башгидромет, в понедельник, 28 октября, температура воздуха ночью опустится до −5 градусов, днем ожидается от 0 до +5. В отдельных районах республики пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Северо-западный ветер будет умеренным.
Во вторник, 29 октября, погодные условия существенно не изменятся. Жителей республики ожидает аналогичная картина.
Автор: Семен Подгорный
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