Башкирию ждет резкое похолодание с дождем и мокрым снегом

21:21, 28 окт 2024

В последние дни октября жители Башкирии столкнутся с капризами осенней погоды. Как сообщает Башгидромет, регион ожидает резкое похолодание, сопровождаемое дождями и мокрым снегом.

Уже во вторник, 29 октября, в некоторых районах республики ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег. Юго-западный и южный ветер будет умеренным, ночью температура воздуха составит +1…-4 градуса, а при прояснениях возможны заморозки до −9 градусов. Днем столбики термометров поднимутся лишь до 0…+5 градусов.

В среду, 30 октября, существенных изменений в погоде не предвидится. В отдельных районах сохранятся небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западного и южного направления будет умеренным, но днем местами его порывы могут усилиться. Ночью температура воздуха останется на уровне +1…-4 градуса, при прояснениях опускаясь до −9 градусов. Дневные показатели составят 0…+5 градусов.

Автор: Семен Подгорный