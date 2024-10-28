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Налоговая инспекция заинтересовалась доходами популярной блогерши из Башкирии

Налоговая инспекция заинтересовалась доходами популярной блогерши из Башкирии

21:50, 28 окт 2024

Федеральная налоговая служба провела проверку финансовой деятельности Миляуши Шайхелислямовой, более известной в социальных сетях как "Башкирская домохозяйка". По результатам контрольных мероприятий блогеру выставлено требование об уплате крупных налоговых платежей за 2022 год, сообщает сама Шайхелислямова в своих социальных сетях.

В ходе проверки налоговые инспекторы проанализировали всю историю поступлений на счета блогера, включая транзакции прошлых периодов.

На основе собственного опыта Миляуша Шайхелислямова призывает коллег по блогосфере своевременно легализовать свою деятельность. В качестве оптимальных вариантов она рекомендует регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя или постановку на учет в качестве самозанятого.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: башкирская домохозяйка
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