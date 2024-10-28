Пенсионер из Уфы пожаловался на трудности с покупкой билетов на электричку

21:59, 28 окт 2024

Пожилой житель Уфы обратил внимание на сложности, возникающие при покупке билетов на станции «Шакша». Основная претензия касалась расположения билетной кассы, доступ к которой, по словам пенсионера, осложнен необходимостью преодоления множества лестничных пролетов пешеходного моста. В результате возникших трудностей пассажир приобрел билет непосредственно в электропоезде, что привело к дополнительным расходам в виде комиссионного сбора в 40 рублей.

Министерство транспорта Башкирии предоставило развернутый комментарий по данному вопросу. Согласно официальным данным, на станции «Шакша» функционирует не одна, а три стационарные кассы. Более того, для удобства пассажиров установлен билетный терминал на пешеходном мосту. Ведомство также напомнило о возможности приобретения билетов через мобильное приложение «РЖД пассажирам» со скидкой 15%.

С 1 февраля 2022 года Башкортостанская пригородная пассажирская компания действительно взимает комиссионный сбор в размере 30 рублей при покупке билетов в поездах. Однако существует важное исключение: сбор не применяется к пассажирам, начинающим поездку со станций, где отсутствуют кассы.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ЦУР Башкирии